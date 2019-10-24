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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк отказывается от бумаги

24 октября 2019 13:02
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Сервисы Сбербанк Бизнес Онлайн позволяют корпоративным клиентам банка получать услуги без бумаги.
- С начала 2019 года Сбербанк сэкономил более 60,7 га леса.
- В разделе «Выписки и справки» в Сбербанк Онлайн можно получить 6 видов наиболее востребованных документов для физических лиц.
- Сервисы Сбербанк Бизнес Онлайн позволяют корпоративным клиентам банка получать услуги без бумаги.

Сбербанк сообщает о снижении расхода бумаги в бизнес-процессах — только за девять месяцев текущего года банк использовал на 27% меньше бумаги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономия составила более 292 млн листов. В перерасчете на деревья — почти 25 тыс. шт. (или 60,7 га леса) 1 .

Активно выводить бумагу из своих процессов Сбербанк начал в 2013 году. Одним из первых проектов в этом направлении стало внедрение электронной цифровой
подписи для клиентов. Такую функцию выполняет банковская карта. Сегодня подписывать документы по операциям уже можно, например, с помощью кода из
СМС.

Еще одна доработка банка призвана сократить использование бумаги. Летом 2018 года в Сбербанк Онлайн появился раздел «Выписки и справки». Сегодня здесь
можно получить шесть видов документов: выписку по дебетовой карте, по кредитной карте, вкладу; реквизиты для перевода; справку о доступном остатке и
сведения для госслужащих.

Пользователи Android обгоняют владельцев iOS по количеству оформленных выписок и справок. Например, только выписку по дебетовой карте в мобильном
приложении «Сбербанк Онлайн» в сентябре оформили 944,5 тыс. владельцев Android и 444 тыс. владельцев iOS. Пик оформления выписки и справки о доступном остатке пришелся на март, именно в эти месяцы россияне активно готовятся к отпуску и оформляют визы. Активность по справке для госслужащих приходятся на апрель — время подачи деклараций о доходах.

С 2015 года Сбербанк совместно со своей дочерней компанией «КОРУС Консалтинг СНГ» предлагает переход на безбумажный документооборот юридическим лицам — корпоративным клиентам банка. В настоящее время сервис «Документооборот» интегрирован в интернет-банк для предпринимателей и доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн. Сейчас корпоративные клиенты могут отправлять через сервис более 160 различных типов документов в электронном виде. Электронный обмен через этот сервис имеет такой же юридический вес и ценность, как обмен документами с подписью и печатью. Еще один сервис — «Отчетность в гос. органы» — позволяет предпринимателям сдавать отчетность в государственные органы в электронном виде.

В Сбербанк Бизнес Онлайн также доступен сервис «Конструктор документов». Он хранит шаблоны более 1400 документов. Достаточно заполнить несколько полей, чтобы получить юридически верный документ, который можно подписать электронной подписью и отправить по системе электронного документооборота.

Сервис «Электронный архив» позволяет систематизировать всю документацию и хранить ее в электронном виде. Это облегчает поиск нужного документа и
позволяет оптимизировать хранение архивов.

710 тысяч из 2,5 млн компаний, работающих в Сбербанк Бизнес Онлайн, уже перешли на электронный документооборот. За девять месяцев 2019 года через
«Документооборот» в Сбербанк Бизнес Онлайн было отправлено девять млн документов.

За 2019 год транзакционные сервисы Сбербанка сохранили более 5000 деревьев. Уже более 80% ключевых сервисов доступны «в цифре». Так, благодаря
удаленному сервису «Внесение изменений в юридическое дело», который позволяет внести самые популярные изменения в досье компании онлайн без визита в банк, за девять месяцев 2019 года сохранено около 2000 деревьев.

Еще один новый сервис — «Электронный чек» — позволил сохранить более тысячи деревьев. С его появлением предпринимателям для снятия наличных не нужно оформлять в банке бумажную чековую книжку. Вместо этого можно воспользоваться сервисом «Электронный чек» — создать заявку на выдачу наличных в Сбербанк Бизнес Онлайн и получить наличные в офисе банка. 
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