Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах

Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, новых комиссий на них не вводится, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в sms-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - подчеркнули в банке.
В банке отметили, что большинство клиентов банка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн. "Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода. Теперь вместо многочисленных sms-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу РБК
сообщило о том, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений sms и push о поступившем переводе на карту. В колл-центре кредитной организации ТАСС подтвердили эту информацию, указав, что для кредитных и премиальных карт все останется бесплатным.
В РБК также сообщили, что такие изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. Об этом клиенты узнали по sms от банка.
Также отмечается, что теперь при бесплатном подключении sms-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций. Раньше бесплатный тариф sms-банкинга включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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