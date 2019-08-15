Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах Самарской области

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Цель проекта — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями по всей России.В Самарском регионе проект доступен в 17 торговых точках в Ставропольском, Кинель-Черкасском, Похвистневском, Богатовском, Красноярском, Борском, Елховском, Безенчукском, Большеглушицком и Сызранском районах области.Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных припокупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.