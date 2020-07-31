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Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

31 июля 2020 23:56
90
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Доля безналичных платежей в России выросла за время пандемии, отмечают в Сбербанке. Заметнее всего она поднялась во втором квартале в Карелии, Мурманской области и Коми. Но тренд может измениться из-за повышения спроса на наличные.

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Доля безналичного торгового оборота в республике достигла 63,6%, лидер первого квартала, Мурманская область, откатился на второе место с 62,8%. Далее идет Республика Коми (62,3%).

В топ-10 впервые вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые учитываются в рейтинге совместно. Доля безналичного оборота в Петербурге и области составила 59 против 57,58% кварталом ранее и 54,24% по итогам 2019 года. Москва и Московская область с показателем 55,94% в топ-10 не вошли. Среди аутсайдеров рейтинга — Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
31 июля 2020  16:41
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.
Представители производственных компаний Тольятти узнали о преимуществах нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.  Новости Тольятти
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31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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