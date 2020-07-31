Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

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Доля безналичных платежей в России выросла за время пандемии, отмечают в Сбербанке. Заметнее всего она поднялась во втором квартале в Карелии, Мурманской области и Коми. Но тренд может измениться из-за повышения спроса на наличные.Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Доля безналичного торгового оборота в республике достигла 63,6%, лидер первого квартала, Мурманская область, откатился на второе место с 62,8%. Далее идет Республика Коми (62,3%).В топ-10 впервые вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые учитываются в рейтинге совместно. Доля безналичного оборота в Петербурге и области составила 59 против 57,58% кварталом ранее и 54,24% по итогам 2019 года. Москва и Московская область с показателем 55,94% в топ-10 не вошли. Среди аутсайдеров рейтинга — Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости