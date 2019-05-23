Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

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Появившаяся в мобильном приложении Сбербанка функция фигурирует под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку», — сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.В кол-центре Сбербанка корреспонденту РБК рассказали, по какой схеме работает новый сервис: клиент Сбербанка должен совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человеку, даже если он не является клиентом Сбербанка, получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных. Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях, пояснили в кол-центре.Участнику фокус-группы пока удалось переводить деньги для получения наличными только клиентам Сбербанка, для этого достаточно номера телефона. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте) приложение выдает ошибку, сообщил собеседник РБК.Функционал тестируется в приложении минимум с февраля 2019 года, рассказал источник РБК в банковской сфере. Если в кол-центре смогли рассказать об особенностях работы этой схемы, значит, операторы уже получили необходимые инструкции, что свидетельствует о возможном скором запуске сервиса на более широкую аудиторию пользователей, предполагает он.Модель работы этого сервиса похожа на переводы с помощью Western Union или «Золотой короны», говорит председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Сбербанк тестирует этот функционал, чтобы расширить услуги для своих клиентов. «Это удобно, так как счет в Сбербанке открыт у подавляющего числа россиян, которые теперь при денежных переводах людям, у которых в принципе нет карты, могут не прибегать к услугам сторонних компаний, а делать это внутри своего банка», — отмечает она. А так как в этот механизм не включены платежные системы или системы для денежных переводов, то Сбербанк может экономить на комиссиях, которые он платит за операции с картами, отмечает эксперт. «Чтобы сервис стал конкурентоспособным, Сбербанк должен либо полностью отказаться от тарифов для клиентов, либо установить их на уровне 0,5% и ниже», — полагает Обаева.Похожий сервис реализован у Тинькофф Банка еще с 2017 года. Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. Банк решил внедрить эту функцию, так как большим спросом пользуются переводы денег по QR-коду. В 2018 году Райффайзенбанк совместно с «Яндекс.Деньги» тестировали выдачу наличных с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка по цифровому коду. «Пилот показал, что клиенты пока не заинтересованы в активном использовании данного сервиса», — отметил старший менеджер продукта группы развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка Тимофей Новиков. Он добавил, что банк может вернуться к этому проекту, так как это еще одна возможность снятия наличных без карты и она может стать актуальной из-за своего удобства.