Сбербанк и аптеки Вита реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса DocDoc

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Напомним, в сентябре 2019 года сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Для этого было необходимо совершить покупку в аптеках Вита и получить специальный промокод, который гарантировал обладателю безлимитныеконсультации с терапевтом и педиатром в течение месяца.За 3 месяца пилотного проекта было выдано более 170 000 промо-кодов для использования приложения DocDoc. Сегодня было принято решение о продлениии расширении сотрудничества на 2020 год. Планируемое количество реализованных промо-кодов – более 2,5 млн штук.«Нам важно заботиться о здоровье клиентов, и развитие сотрудничества c федеральной аптечной сетью Вита — значимый шаг в достижении этой цели.Сбербанк предлагает современный и удобный способ получения услуг телемедицины от сервиса DocDoc, благодаря которому клиенты аптечной сети смогут воспользоваться квалифицированной медицинской консультацией педиатров и терапевтов в круглосуточном режиме».«Телемедицина DocDoc — один из лучших продуктов на рынке. К ней подключены миллионы человек по всей России, и мы рады в очередной разподтвердить качество наших услуг, продлевая сотрудничество с таким крупным и надежным партнером. Таким образом, в будущем DocDoc поможетмножеству людей сохранять свое здоровье».«Наша основная цель — сделать заботу о здоровье максимально доступной. Сотрудничество с медицинским сервисом DocDoc, позволяющим получатьтелемедицинские услуги в любое время и в любом месте разумно дополняет наше стремление делать аптеки Вита, их предложение широкого ассортимента товаров и услуг ближе и доступнее для каждого клиента. Расширение нашего партнерства в 2020 году позволит реализовать в полной мере потенциал сотрудничества во всех 1750 аптеках в 37 регионах России и предоставить доступ к телемедицине клиентам аптек Вита, как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах России с миллионным населением».