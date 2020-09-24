Сбербанк и Торгово-промышленная палата Самарской области договорились о реализации стратегических программ развития экономики 

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На международном правовом банковском форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между Поволжским банком ПАО Сбербанк и Торгово-промышленной палатой Самарской области. Соответствующий документ подписали заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Гурулёв и президент Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Валерий Фомичев.

Стороны договорились о совместном участии в реализации стратегических программ развития экономики Самарской области, организации сотрудничества с зарубежными, российскими и самарскими компаниями, а также о развитии услуг в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Данное соглашение станет еще одним инструментом оказания всестороннего комплексного содействия предпринимателям. Совместная работа банка и торгово-промышленной палаты позволит найти оптимальные решения по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие экономического потенциала региона».

Валерий Фомичев, президент союза «Торгово-промышленная палата Самарской области»:

«Торгово-промышленная палата создана бизнесом и работает для него. Мы заинтересованы в том, чтобы организации-члены ТПП получали качественные банковские услуги. Несомненно, Поволжский банк ПАО Сбербанк выступает надежным партнером для предпринимателей региона. Данным соглашением мы ещё раз подтверждаем, что готовы приложить все необходимые усилия для повышения эффективности обоюдного сотрудничества с целью оказания содействия развитию экономики Самарской области».

Международный правовой банковский форум, организаторами которого выступают Поволжский банк ПАО Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет при поддержке Правительства Самарской области и Ассоциации юристов России проходит в Самаре уже второй раз. В этом году форум объединил представителей законодательной и исполнительной власти, банков, вузов и юридических организаций из России, Австрии, Франции и стран ближнего зарубежья.