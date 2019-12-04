Сбербанк и «Россети Юг» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса DocDoc

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Сбербанк, медицинский сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) и ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») заключили трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации медицинских и социальных проектов. Подписание состоялось на международном форуме «Электрические сети». В соответствии с документом «Россети Юг» планирует проводить медицинские осмотры водителей в дистанционном режиме.Каждый день обязательное предрейсовое медицинское освидетельствование в компании проходит 2,5 тысячи водителей. «Россети Юг» приобрететоборудование для проведения дистанционных медицинских осмотров (ДМО) у компании DocDoc.В результате время, затрачиваемое на осмотр, сократится с 7–10 минут до 1,5–2 минут, а пройти его можно будет в любое время суток. Это позволитоптимизировать работу штатных водителей, повысить точность обследований и снизить операционные затраты на содержание медицинского персонала. После прохождения осмотра аппарат ДМО выдаст талон с результатом освидетельствования.«Сбербанк продолжает расширять перечень услуг для корпоративных клиентов, предлагая высокотехнологичные нефинансовые сервисы. Первый шаг реализации данного соглашения — внедрение дистанционных медицинских осмотров для сотрудников компании «Россети Юг». Это позволит повыситьпроизводительность труда и сократить затраты времени на ежедневные процессы за счет использования новых технологий».c:«Внедрение дистанционных медицинских осмотров — один из важнейших факторов оптимизации рабочего процесса. Это особенно важно для водителей, которые ежедневно тратят время на его прохождение. Кроме того, при работе с ДМО отсутствует ʺчеловеческий факторʺ: прибор нельзя обмануть».«Сервис DocDoc имеет успешный и бесспорный опыт в реализации медицинских проектов. Цифровизация электросетевого комплекса, которой мы сегодняактивно занимаемся, требует применения новых технологий и в области безопасности, здоровья и медицинского обеспечения наших работников. Уверен, что сотрудничество в этом направлении с одной из лучших компаний, работающих на пересечении медицины и интернет-технологий, будет взаимовыгодным и эффективным».