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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк и Правительство Самарской области заключили соглашение о развитии кадрового потенциала региона

9 августа 2019 14:59
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Стороны будут взаимодействовать в реализации совместных мероприятий, направленных на создание кадрового потенциала среди студентов и работников Самарской области.
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать в реализации совместных мероприятий, направленных на создание кадрового потенциала среди студентов и работников Самарской области с целью дальнейшего трудоустройства в Сбербанке, в государственных организациях и ведомствах, а также на формирование кадрового резерва для реализации государственных инициатив и ключевых проектов страны и региона.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня мы формализовали уже существующие дружественные и взаимовыгодные отношения с регионом. Наши совместные проекты будут направлены на развитие кадрового потенциала Самарской области, в частности, на развитие информационной системы ʺКадросфераʺ. Это уникальный пилотный проект, разработанный командой финалистов конкурса ʺЛидеры Россииʺ в прошлом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Его внедрение позволит наладить взаимодействие лучших кадров региона с Правительством Самарской области и представителями бизнеса, а также будет способствовать решению сложных задач, в том числе на государственном уровне. Сегодня уже просто выявить талант — недостаточно, здесь нужна система, которая сейчас выстраивается. Сбербанк с удовольствием включается в этот проект своими знаниями и своими специалистами. Одновременно мы тоже следим за талантами, они и нам нужны. Здесь как раз у нас получается очень хорошая синергия».

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

«Участниками ʺКадросферыʺ уже стали сто предприятий Самарской области и тысячи ее жителей. Сбербанк на протяжении многих лет также занимается
развитием кадрового потенциала своих сотрудников. На сегодня это, пожалуй, одна из самых успешных компаний в России, которая занимается этим
системно. Объединение усилий регионального проекта ʺКадросфераʺ и лучшего опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст
необходимую синергию. Мы с удовольствием воспользуемся опытом, который накопили наши коллеги, и будем интегрировать его в нашем регионе».

Соглашение также предусматривает участие Сбербанка в развитии информационной системы по кадровому потенциалу «Кадросфера», разработанной в прошлом году финалистами и победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и поддержанной главой региона Дмитрием Азаровым.

Цель «Кадросферы» — собрать на одной платформе информацию о перспективных кадрах не только для государственного управления, но и региона в целом, создать кадровый резерв Самарской области. Платформа призвана не только помочь работодателям найти профессиональных сотрудников, но и дать
возможность соискателям развиваться, обмениваться опытом и лучшими практиками, находить партнеров для реализации совместных проектов в той или
иной отрасли. Помимо вакансий, в системе можно выбрать наставника или наставляемого. На сегодняшний день платформа не имеет аналогов, самарский
опыт перенимают и другие регионы страны. 
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