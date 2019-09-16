Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности

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Сбербанк и Министерство сельского хозяйства России (МСХ) подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности (СПК), согласно принятому Постановлению Правительства РФ № 512 от 26.04.2019 г.Сбербанк и МСХ договорились о взаимодействии в рамках новой программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса,заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Эти договоренности направлены на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях.«Сбербанк, как крупнейший российский банк, уделяет большое внимание поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности. По итогам первого полугодия 2019 года доля агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляла 5,4% или 1115 млрд руб. Мы намерены продолжать увеличивать этот показатель, в том числе и за счет участия в новой программе Министерства сельского хозяйства».Сбербанк принимает активное участие и в другой программе льготного кредитования в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г. Доля банка в этой программе составляет более 30% — уже заключено более 9500 соглашений с аграриями на общую сумму 504 млрд рублей.