Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности
16 сентября 2019 16:07
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Сбербанк и Министерство сельского хозяйства России (МСХ) подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности (СПК), согласно принятому Постановлению Правительства РФ № 512 от 26.04.2019 г.
Сбербанк и МСХ договорились о взаимодействии в рамках новой программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса,
заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Эти договоренности направлены на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях.
Татьяна Крейтор, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
«Сбербанк, как крупнейший российский банк, уделяет большое внимание поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности. По итогам первого полугодия 2019 года доля агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляла 5,4% или 1115 млрд руб. Мы намерены продолжать увеличивать этот показатель, в том числе и за счет участия в новой программе Министерства сельского хозяйства».
Сбербанк принимает активное участие и в другой программе льготного кредитования в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г. Доля банка в этой программе составляет более 30% — уже заключено более 9500 соглашений с аграриями на общую сумму 504 млрд рублей.
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