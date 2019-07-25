Сбербанк и Mail.ru Group создадут стратегическое партнерство на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и еды

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Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 / 50 процентов.Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.