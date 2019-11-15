Сбербанк и МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

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Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений, представляющих взаимный интерес при реализации государственной политики. Документ устанавливает общие принципы, на основе которых могут быть разработаны и реализованы механизмы и совместные программы, различные социальные программы для сотрудников Главного управления иподчиненных подразделений.Также Сбербанк и МЧС России намерены обмениваться опытом в сфере кадровой политики, по передовым цифровым технологиям с привлечением специализированных лабораторий банка по изучению искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей и иных технологий. Кроме того, стороны соглашения будут сотрудничать и обмениваться опытом в области изучения угроз в киберпространстве и противодействия им.«Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества банка и ведомства. Сбербанк обладает передовым опытом, который будет полезен коллегам. Уверен, в рамках подписанного соглашения мы реализуем множество проектов, в том числе направленных на повышение социальной защищенности и обученности личного состава МЧС. В результате сотрудники смогут ещё эффективнее выполнять задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций на благо граждан страны».«На сегодняшний день между Поволжским Сбербанком и Главным управлением выстроены деловые отношения, более половины сотрудников получают финансовые услуги в Сбербанке. В данном соглашении мы предусмотрели все вопросы, необходимые для того, чтобы личный состав чувствовал себя комфортно. Мне, как руководителю, очень важно, чтобы сотрудники выполняли свои служебные обязанности, не отвлекаясь на финансовые вопросы. В этом направлении представители Сбербанка нам очень помогают, регулярно проводятся встречи, на которых разъясняются вопросы финансовой безопасности,финансовой грамотности, а также представляются новые пакеты услуг, оказываемых Сбербанком».