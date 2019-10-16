Сбербанк и Intel проведут лекторий Delta Course Samara

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Среди тем выступлений: развитие искусственного интеллекта, BigData, проектный менеджмент, компьютерное зрение, параллельное программирование истратегические направления IT-развития экосистемы образования. Участники лектория узнают, какие знания, умения и навыки будут полезны для работы вкрупных IT-компаниях, и как эти знания применяются в реальном процессе производства и тестирования ПО.«Данная программа — это еще один шаг к развитию профессиональных навыков у студентов региона, которые помогут им быть востребованными на рынке труда. Мы готовы делиться своими знаниями, накопленным цифровым опытом, чтобы создать ребятам возможность для успешного карьерного старта в крупных компаниях. В свою очередь, нам как работодателю это позволяет привлекать перспективные кадры в нашу команду».«Мы непрерывно сотрудничаем с вузами и бизнес-партнерами в России в образовательном направлении уже много лет, регулярно проводим Летнюю школу Intel и курсы «Дельта». Наша цель – помочь студентам совершенствоваться в выбранном профессиональном направлении и создать дополнительные возможности для получения практического опыта работы в ведущей ИТ-компании. Обучающие курсы дополняют академическую программу вузов знаниями и практическим опытом экспертов Intel».Участниками мероприятия станут студенты технических специальностей Самарского университета, Поволжского государственного университетателекоммуникаций и информатики, Самарского государственного технического университета. Для всех желающих будут организованы консультацииспециалистов центров подбора кадров компаний Сбербанк и Intel.Напомним, в начале августа Сбербанк и Intel заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования, направленное на развитие профессиональных навыков XXI века, которые готовят студентов к их будущей профессиональной деятельности. В соответствии с соглашением, стороны реализуют совместный образовательный проект, направленный на выполнение Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в части построения цифровой экономики.