Сбербанк и Intel будут развивать профессиональные навыки у студентов Самарской области

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Сбербанк и Intel заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования, направленное на развитие профессиональных навыков XXI века, которые готовят студентов к их будущей профессиональной деятельности. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис и руководитель отдела по разработке технологий искусственного интеллекта Intel в России Станислав Павлов.В соответствии с соглашением, стороны будут разрабатывать совместный образовательный проект, направленный на выполнение Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в части построения цифровой экономики. Сторонытакже создадут рабочую группу для определения дальнейших планов развития проекта для поддержки талантливых студентов региона. Сбербанк и Intelпланируют предлагать студентам темы для научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ и предоставить научных консультантов для этих работ.«Сегодня в России реализуется программа по развитию цифровой экономики, и наше соглашение направлено на то, чтобы преодолеть кадровый голод в этой сфере. Банк уже активно работает со студентами IT-специальностей по всей стране. В частности, в Сбербанке действует программа оплачиваемых стажировок Sberseasons, которая создает молодым ребятам отличные возможности для карьерного старта, а нам как работодателю позволяет привлекать перспективные кадры, а значит внедрять — новые подходы к ведению бизнеса, прорывные идеи и технологии».«Российское подразделение Intel вносит существенный вклад в реализацию датацентричной стратегии компании благодаря выдающейся экспертизе в таких направлениях как искусственный интеллект, компьютерное зрение, автономные автомобили, параллельные и высокопроизводительные вычисления. Опираясь на эту экспертизу, мы ведём сотрудничество с более, чем 10 российскими вузами. Наши опыт и знания помогают студентам развивать свои профессиональные навыки и получать практический опыт работы в передовой ИТ-компании через участие в Летней школе Intel (летняя оплачиваемая практика) и курсах «Дельта» от Intel».В рамках реализации соглашения в октябре этого года Сбербанк и Intel планируют провести в Самаре совместную трехдневную образовательную программу для студентов IT-специальностей региональных вузов. Среди тем выступлений: развитие искусственного интеллекта, компьютерное зрение, параллельноепрограммирование и стратегические направления IT-развития экосистемы образования.