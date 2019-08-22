Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов

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Оплатив покупку в любом магазине АШАН или АТАК картой Visa Сбербанка на сумму от 2000 рублей и зарегистрировавшись на промостранице акции, можно выиграть смартфон или сертификат на путешествие на сумму 150 000 рублей. Каждую неделю разыгрываются 10 смартфонов и одна поездка. Первые 50 000 участников акции получают 100 рублей на счет мобильного телефона.«Мы предоставляем возможность нашим клиентам сделать привычные покупки товаров в гипермаркетах «АШАН» еще приятнее. Теперь поход за продуктами дает шанс выиграть путешествие, смартфон или получить приятный подарок».«Наши покупатели любят различные акции, особенно с получением подарков и призов. Мы стараемся создать особенный клиентский опыт не только вассортименте товаров и ценовой политике, но и реализуя современные платежные решения совместно с финансовыми партнерами. Сбербанк и Visa International — крупнейшие из них. Спасибо нашим партнерам за совместную реализацию прекрасного предложения для наших клиентов».