Сбербанк будет обучать студентов Тольяттинского государственного университета работе с проблемными активами

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Поволжский банк ПАО Сбербанк и Тольяттинский государственный университет запустили новый обучающий курс "Организация работы с проблемными активами и просроченной задолженностью". На лекциях студенты будут знакомиться с основами работы банков с проблемными активами.

Договорённость о проведении лекций в ТГУ была достигнута в январе 2020 года: ректор опорного вуза Михаил Криштал и заместитель председателя Поволжского банка Дмитрий Гурулёв подписали соответствующее соглашение. Курс состоит из 20 академических часов, среди тем: правовые основы урегулирования долгов, оценка эффективности деятельности работы с проблемными активами, введение в комплаенс, основы корпоративных финансов, их применение в работе с проблемными активами и многое другое. Преподавателями курса выступят руководители профильных подразделений Поволжского банка Сбербанка.

«Мы готовы делиться своими знаниями и накопленным опытом со студентами, создавая для молодых талантов возможности для успешного карьерного старта. Сегодня появились новые требования к квалификации, и быть просто юристом в одной сфере уже недостаточно: теперь важны знания ИТ-технологий и международных практик, умение анализировать и применять судебную практику и статистические материалы. Об этом и многом другом эксперты банка будут рассказывать студентам на курсе. Уверен, полученные знания значительно повысят востребованность молодых специалистов на рынке труда», — подчеркнул заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.

«Мы всегда уделяли внимание практико-ориентированному обучению студентов. В 2017 году мы внедрили в университете проектную деятельность и стремимся к тому, чтобы студенты получали максимально полезную информацию и практические знания, что позволит им сходу вливаться в работу и начинать свою профессиональную деятельность возможно ещё даже до получения диплома», — отметил приоритеты в образовательном процессе университета Михаил Криштал.

Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики.

Напомним, ТГУ и Сбербанк связывают давние партнёрские отношения. Представители банка регулярно проводят для студентов ТГУ тренинги по развитию профессиональных компетенций, встречи в рамках Дней финансовой грамотности, предоставляют возможность прохождения практики в отделении Сбербанка в Тольятти. Автозаводское отделение Сбербанка и ТГУ реализуют кампусный проект, который предполагает цифровизацию повседневной деятельности вуза и автоматизацию всех внутренних процессов.