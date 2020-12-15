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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

15 декабря 2020 19:35
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Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредит

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.

«Понятно, что все будет зависеть от популярности цифрового рубля и объема средств, которые в конечном итоге там окажутся, - сказал замппред правления Сбербанка. - Но если примерно 10% средств уйдут из «безнала» или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то можно ожидать роста процентных ставок где-то на пол процента. Нам кажется, что такие оценки вполне реалистичны».

Напомним, в середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию «цифрового рубля». Ожидается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача «цифрового рубля» от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения кода с одного электронного кошелька в другой. По мнению регулятора «цифровой рубль» может стать полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и будет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

Тогда крупнейшие участники рынка поддержали концепцию ЦБ, но Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.

 

 

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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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