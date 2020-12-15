Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

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Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.

«Понятно, что все будет зависеть от популярности цифрового рубля и объема средств, которые в конечном итоге там окажутся, - сказал замппред правления Сбербанка. - Но если примерно 10% средств уйдут из «безнала» или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то можно ожидать роста процентных ставок где-то на пол процента. Нам кажется, что такие оценки вполне реалистичны».

Напомним, в середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию «цифрового рубля». Ожидается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача «цифрового рубля» от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения кода с одного электронного кошелька в другой. По мнению регулятора «цифровой рубль» может стать полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и будет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

Тогда крупнейшие участники рынка поддержали концепцию ЦБ, но Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.