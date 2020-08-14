Сбербанк: 30 тысяч предприятий малого и микро бизнеса застраховались по программе «Сбереги бизнес» за полгода

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Согласно рейтингу, составленному «Сбербанк Страхование», регионы присутствия Поволжского банка Сбербанка - Саратовская и Оренбургская области – вошли в топ-20 по доле договоров страхования малого бизнеса за 1-е полугодие 2020 года.Анализ договоров показывает, что по программе страхуют бизнес разного размера.Средняя страховая сумма составляет 1 млн рублей, а максимальная — 44,4 млн рублей.Страховая защита позволяет возместить непредвиденные расходы, связанные с рисками предпринимательской деятельности, обеспечивает непрерывность производства и помогает сохранить бизнес. При этом размер страховых выплат многократно превышает стоимость полиса.Наиболее значимая выплата по программе «Сбереги бизнес» на территории Поволжского банка Сбербанка была произведена для кафе в Самарской области и составила(стоимость полиса 34 тыс. рублей).Регион Доля1 Москва и Московская область 23%2 Краснодарский край 10%3 Санкт-Петербург и Ленинградская область 9%4 Нижегородская область 8%5 Ростовская область 6%6 Республика Татарстан 4%7 Иркутская область 4%8 Алтайский край 4%9 Ставропольский край 4%10 Республика Башкирия 4%11 Воронежская область 4%12 Пермский край 3%13 Саратовская область 3%14 Удмуртская Республика 2%15 Омская область 2%16 Новосибирская область 2%17 Республика Дагестан 2%18 Республика Саха (Якутия) 2%19 Оренбургская область 2%20 Свердловская область 2%— онлайн-конструктор, который позволяет предпринимателю подобрать наиболее оптимальную для бизнеса страховую защиту из множества конфигураций, а также застраховать залоговую недвижимость стоимостью до 50 млн руб. Предприниматель может сформировать полис, включив в него один или несколько объектов страхования, в частности, конструктивные элементы зданий, внутреннюю отделку, инженерное оборудование, товарно-материальные ценности и другие объекты. С момента запуска программы летом 2019 года заключено уже около 90 тысяч договоров.