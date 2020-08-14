Сбербанк: 30 тысяч предприятий малого и микро бизнеса застраховались по программе «Сбереги бизнес» за полгода

За первое полугодие 2020 года около 30 тыс. предприятий малого и микробизнеса заключили договоры страхования по программе «Сбереги бизнес», разработанной Сбербанком и «Сбербанк страхование» специально для этого сегмента бизнеса.
Согласно рейтингу, составленному «Сбербанк Страхование», регионы присутствия Поволжского банка Сбербанка - Саратовская и Оренбургская области – вошли в топ-20 по доле договоров страхования малого бизнеса за 1-е полугодие 2020 года.
Анализ договоров показывает, что по программе страхуют бизнес разного размера.
Средняя страховая сумма составляет 1 млн рублей, а максимальная — 44,4 млн рублей.
Страховая защита позволяет возместить непредвиденные расходы, связанные с рисками предпринимательской деятельности, обеспечивает непрерывность производства и помогает сохранить бизнес. При этом размер страховых выплат многократно превышает стоимость полиса.
Наиболее значимая выплата по программе «Сбереги бизнес» на территории Поволжского банка Сбербанка была произведена для кафе в Самарской области и составила 1,2 млн рублей
(стоимость полиса 34 тыс. рублей).
Топ-20 регионов по доле договоров страхования малого бизнеса за 1-е полугодие 2020 года
Регион Доля
1 Москва и Московская область 23%
2 Краснодарский край 10%
3 Санкт-Петербург и Ленинградская область 9%
4 Нижегородская область 8%
5 Ростовская область 6%
6 Республика Татарстан 4%
7 Иркутская область 4%
8 Алтайский край 4%
9 Ставропольский край 4%
10 Республика Башкирия 4%
11 Воронежская область 4%
12 Пермский край 3%
13 Саратовская область 3%
14 Удмуртская Республика 2%
15 Омская область 2%
16 Новосибирская область 2%
17 Республика Дагестан 2%
18 Республика Саха (Якутия) 2%
19 Оренбургская область 2%
20 Свердловская область 2%
Программа «Сбереги бизнес»
— онлайн-конструктор, который позволяет предпринимателю подобрать наиболее оптимальную для бизнеса страховую защиту из множества конфигураций, а также застраховать залоговую недвижимость стоимостью до 50 млн руб. Предприниматель может сформировать полис, включив в него один или несколько объектов страхования, в частности, конструктивные элементы зданий, внутреннюю отделку, инженерное оборудование, товарно-материальные ценности и другие объекты. С момента запуска программы летом 2019 года заключено уже около 90 тысяч договоров.
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