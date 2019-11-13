«СберЛогистика» — новый игрок на российском рынке логистических услуг

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Сбербанк объявил о создании компании «СберЛогистика» в мае 2019 года, а уже в июле банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса «СберЛогистики». В октябре 2019 года «СберЛогистика» открыла собственный склад класса А в Москве площадью около 50 000 м 2 . Склад полностью оснащен для оказания всего спектра складских услуг от ответственного хранения до фулфилмента. До конца 2019 года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.«Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, Экосистема Сбербанка не будет исключением. ʺСберЛогистикаʺ оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мырассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических физических лиц, а также дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальнымипредпринимателями, продающим товары через социальные сети. Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке».Уже сегодня «СберЛогистика» располагает собственными курьерскими службами в 19 городах (Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске), а с учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах России.К моменту выхода на рынок «СберЛогистика» уже располагает сетью из 6 000 пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах.Наряду с открытием пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистика» развивает собственную сеть постаматов. Развиваемая «СберЛогистикой»инфраструктура призвана обеспечить высокое качество продуктового решения компании, цель которого — создать новый, не имеющий аналогов на рынкеуровень доступности сервиса доставки не только для бизнеса, но и для частных клиентов.«Стратегическая цель ʺСберЛогистикиʺ — стать самым привлекательным логистическим сервисом на рынке. Мы развиваем универсальную открытуюлогистическую платформу федерального масштаба с едиными стандартами качества для частных и корпоративных клиентов с простыми и понятнымипродуктами, доступными для всех офлайн, онлайн и по цене».