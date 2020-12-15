СберБанк Онлайн снова признан лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга

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Мобильное приложение СберБанк Онлайн признано победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». В номинации были представлены приложения более двадцати финансовых организаций.

Премия Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке Министерства экономического развития РФ, Агентства инноваций города Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.

В этом году с учётом ограничений в связи с пандемией мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием СберБанк Онлайн. И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим!

Алексей Круглов

Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка

Несмотря на то что премия относительно молода, мы получили более трёхсот заявок на участие в конкурсе. В большинстве своём проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение — СберБанк Онлайн, которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития

Елена Хомутова

Директор премии Digital Leaders

Фото: https://ru.freepik.com/photos/business​​​​​​​