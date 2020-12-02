Сбер раскрыл цели и амбиции Стратегии 2023

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Завершился второй день Investor Day Сбера, в рамках которого состоялись дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений экосистемы. Топ-менеджеры и руководители раскрыли подробности Стратегии в B2C и B2B направлениях. У участников онлайн-встречи также была возможность узнать о развитии компаний экосистемы — 2ГИС и СберМаркет.

О планах стратегии B2C рассказали заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

В частности, Кирилл Царёв отметил, что сейчас Сбер выдаёт 94% кредитов без данных от клиента, и в 2021 году продолжит наращивать данную долю. В III кв. 2020 года MAU ДомКлика от Сбера достигло 10 млн пользователей, к 2023 году число уникальных пользователей сервиса в месяц увеличится более чем в 5 раз по сравнению с 2019 годом. При этом уже сейчас 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд. В 2023 году у мобильного приложения СберБанк Онлайн будет более 75 млн ежемесячных активных пользователей, а в digital-каналах Сбера будет совершаться не менее 65% продаж.

Одной из амбиций Стратегии 2023 является развитие продуктов благосостояния, чтобы помогать клиентам реализовать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям. Так за последние три года активы блока «Управление благосостоянием» Сбера выросли вдвое — до одного и семи триллиона рублей. Операционный доход увеличился на 57% — до 121 миллиарда рублей. Сегодня Сбер выбрало 19 миллионов клиентов по страхованию жизни и более 7 миллионов — по рисковому страхованию, а 9 миллионов клиентов доверили свои договоры обязательного пенсионного страхования, один и семь миллион россиян формируют вместе со Сбером негосударственную пенсию. К 2023 году ожидается, что в структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% процента, а самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам — 14–17% в год. До 2023 года в структуре безналичных сбережений клиентов Сбера доля инвестиций вырастет с 13 до 23%. Рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 триллионов рублей. В 2023 году Сбер видит себя в рисковом страховании с двузначной долей рынка, что принесёт ему более 100 миллиардов рублей операционного дохода. Таким образом, совокупный операционный доход от инвестиционных и рисковых страховых продуктов составит более 200 млрд рублей — 8% общего операционного дохода Сбера.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»рассказал о стратегии в B2B. Сегодня благодаря искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу одобряются от 3 минут, а длительность осуществления рублёвых В2В-расчётов в платёжной системе Сбера сокращена до 1 секунды, сами же расчёты стали доступны в режиме 24/7. Почти 100% финансовых продуктов переведены в цифровой формат, более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса теперь доступны для клиентов. Около 250 тысяч самозанятых зарегистрировали бизнес через платформу «Своё дело». Сбер является не только банком, а партнёром, заинтересованным в кратном росте и развитии бизнеса своих клиентов. И это подтверждают более 80% опрошенных крупнейших клиентов своей готовностью рассматривать Сбер в качестве партнёра для цифровизации своего бизнеса. К 2023-му году каждый третий новый клиент будет приходить через знакомство с нефинансовыми сервисами, ожидается рост корпоративного кредитного портфеля на 15%, а доход от трейдинговой онлайн-платформой Sberbank Markets покажет двукратный рост, ею к 2023 году воспользуются более 40% крупнейших клиентов и финансовых институтов.

В своём выступлении Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета рассказал о том, что пока рынок доставки продуктов в России находится на самом начальном этапе своего развития и поэтому имеет огромный потенциал. Только в этом году доля e-grocery в России лишь приблизится к 1%, в то время как на развитых рынках этот показатель достигает от 5 до 15%. При этом сам СберМаркет растёт стремительными темпами — более чем в 11 раз год к году и продолжит своё развитие в рамках экосистемы. Также он отметил, что конверсия бренда СберМаркета выше предыдущего бренда на 40%, а 64% заказов поступает от тех клиентов, которые пользуются сервисом регулярно. Оборот СберМаркета в III квартале 2020 года превысил 4 миллиарда 600 миллионов рублей.

В заключении выступил Александр Сысоев, основатель 2GIS, компании присоединившейся к экосистеме Сбера в августе 2020 года. По его словам, сервисы 2ГИС увеличивают эффективность курьерской доставки на 30‒100%. За последние семь лет общее число пользователей 2ГИС в России выросло в четыре раза, а аудитория его мобильного приложения — в 11 раз. Выручка основной компании 2ГИС за 2019 год составляет более 4 млрд рублей по МСФО, а маржинальность бизнеса по EBITDA — 25%.



Ранее, 30 ноября завершился первый день мероприятия, на котором Сбер представил Стратегию 2023 и подвел результаты выполнения предыдущей стратегии, принятой три года назад. Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле 2+2=5.