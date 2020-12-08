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Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян

8 декабря 2020 13:31
151
Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян

В течение 2020 года доля рынка Сбербанка на рынке средств физических лиц выросла (на 0,74 п. п. за 10 месяцев 2020 года, в том числе на 1,63 п. п. за 10 месяцев 2020 года по срочным вкладам в рублях).

Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям СберБанка. Так, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в СберБанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на ИИС — 75%.

При этом на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц в банках.

Во-первых, растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. В ноябре СберБанк также запустил накопительный счёт, который позволяет получать доход по средствам до востребования, этот продукт пользуется успехом у клиентов банка. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в СберБанке, так и на рынке в целом.

Во-вторых, фактором, обусловившим динамику объёма срочных вкладов в ноябре, является выпуск СберБанком биржевых облигаций в объёме около 20 млрд рублей. Значительная часть их также была приобретена клиентами СберБанка в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что в свою очередь является формирующимся долгосрочным трендом.

Кроме того, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объёмов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в СберБанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип «до востребования», будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. СберБанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы.

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7 декабря 2020  20:13 
Оперативный штаб СО: обсуждается усиление ограничительных мер, в том числе в отношении граждан из категории риска
 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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