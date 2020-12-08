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Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2021 год

8 декабря 2020 17:39
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Так, по одному из прогнозов Saxo Bank, в следующем году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации.

Такие предсказания банк публикует каждый год, передает РИА Новости. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной". И хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, они могут служить предупреждением для инвесторов.

Так, по одному из прогнозов Saxo Bank, в следующем году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации.

"Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника", — прогнозируют аналитики.

Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость позволит проследить до первоисточника. Ложная информация, не подтверждаемая другими источниками, будет при этом подавляться.

"Такие компании, как Twitter и Facebook, обильно инвестируют в разработку этих методов, причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня", — считают авторы прогноза. По их мнению, все это приведет к тому, что альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах в одночасье исчезнут с таких платформ.

Еще один прогноз предсказывает создание фонда гражданских технологий: каждому человеку выделят долю владения капитальными активами в технологической сфере, а тем, кто потерял работу, и дополнительные доли. Это позволит получать выгоду от роста производительности в цифровую эпоху.

"Эта политика "дивиденда на технический прогресс" направлена на снижение экономических и социальных трудностей тех, кто не смог получить финансовую выгоду от экономического прогресса последних лет. Она высвобождает гигантскую предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, так как миллионы людей получают в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили на монотонную и напряженную работу", — полагают аналитики.

По их мнению, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорость обмена данными. Первой тут будет группировка Starlink от SpaceX, которая к концу следующего года будет насчитывать полторы тысячи спутников. В выигрыше от этого окажутся эффективное образование и производительный бизнес.

Помимо этого, продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, а развитие беспилотников произведет революцию в доставке.

"Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру", — говорится в предсказаниях.

В будущем году, по мнению Saxo Bank, экономисты обнаружат, что темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ покажет, что некоторые технологии могут обеспечивать там гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах, заключают авторы.

В другом прогнозе говорится, что миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в 2021 году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.

"Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, хоть сколько-то близкими к рекордным, нужно намного больше энергии. Новые альтернативные и зеленые энергетические технологии по большей части не являются решением проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике", — уверены авторы прогноза.

Авторы прогноза предполагают также, что в следующем году сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы будут решать при помощи передовых систем искусственного интеллекта. Это откроет путь к коммерческому использованию ядерного синтеза, а также позволит резко усовершенствовать проект термоядерного реактора SPARC, который одобрили в Массачусетском технологическом институте. Так, считают эксперты, создатели реактора таким образом модифицируют его конструкцию, что получат коэффициент усиления мощности порядка 20 — это будет самый грандиозный скачок в энергетике с момента создания первых ядерных реакторов.

Благодаря этому человечество сможет решить проблему с нехваткой воды и пищи за счет опреснения морской воды и вертикального сельского хозяйства.

"Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости. Самое главное: энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни", — говорится в прогнозе.

Что касается такого острого вопроса, как пандемия коронавируса, то, считают авторы прогноза, в будущем году она приведет к тому, что страны примут концепцию безусловного базового дохода — регулярных выплат каждому гражданину. В результате большие города окажутся в запустении.

Эксперименты по выплачиванию базового дохода уже проводились в некоторых странах (например, в Финляндии и Индии), но широкого распространения не получили.

Еще одним следствием пандемии будет то, что дохода одного человека окажется уже недостаточно для содержания семьи. А развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации снизит зарплаты и уничтожит множество рабочих мест.

"Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода", — считают экономисты.

Введение базового дохода поменяет отношение к роли работы, делают они вывод. В результате многие молодые люди останутся жить там, где выросли, а спад предложения на рынке труда и качества жизни в больших городах приведет к тому, что начнут увольняться как профессионалы, так и низкоквалифицированные работники.

Дистанционная работа, ставшая привычной из-за пандемии COVID-19, снизит загруженность городских офисов до нуля, следует из прогноза. Из-за этого стремительно упадут цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, обслуживавшими офисных работников.

Еще один "шокирующий прогноз" касается "покупки" Кипра интернет-гигантом Amazon.

Аналитики напоминают, что у технологических компаний давно есть целая армия лоббистов, некоторые из которых даже действуют "квазигосударственным образом". Так, Microsoft открыл представительство при ООН и нанял дипломата для работы с европейскими правительствами, а Facebook учредил некое подобие верховного суда для работы с жалобами пользователей и другими вопросами. При этом такие информационные гиганты, как Amazon, с опаской относятся к властям, считающим, что те стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов.

"И вот в 2021 году, видя растущую неприязнь со стороны чиновников, Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Там с распростертыми объятиями встречают гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, сейчас составляющее почти 100 процентов", — говорится в прогнозе.

В результате, считают в Saxo Bank, консультанты от Amazon помогут Кипру переписать налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налогов, в том числе на прибыль. Стране это даст неожиданный приток денег.

"Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много", — заключают экономисты.

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Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
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11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
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26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
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В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
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Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные.
8 декабря 2020  16:09 
Губернатор обсудил экологическую обстановку в регионе с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные. Политика региона
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 Всех самарских школьников и студентов могут перевести на дистанционку с 21 декабря
8 декабря 2020  13:18 
 Всех самарских школьников и студентов могут перевести на дистанционку с 21 декабря
Дальнейшие решения планируется принимать исходя из эпидемиологической ситуации. Образование
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Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов
8 декабря 2020  12:21 
Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов
Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах домов. ЖКХ
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Акценты
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
257
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные.
8 декабря 2020  16:09 
Губернатор обсудил экологическую обстановку в регионе с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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