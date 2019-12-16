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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Самарский владелец банка «Невский» покинул его накануне отзыва лицензии

16 декабря 2019 16:40
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Реальные хозяева и менеджмент банка «Невский» успели уйти из него до краха кредитной организации.
Реальные хозяева и менеджмент банка «Невский» успели уйти из него до краха кредитной организации. С 2018 года банк контролировался известным самарским финансистом Владимиром Мариничевым (на фото), который занимал пост председателя совета директоров кредитной организации, передает «СО» ОНЛАЙН.

Самарский владелец банка «Невский» покинул его накануне отзыва лицензии, изображение №1
В середине 2019 года негативные события в «Невском», судя по всему, стали приобретать необратимый характер, а бенефициары банка начали покидать тонущий корабль. Сначала родственники банкира Александр и Людмила Мариничевы, избавились от принадлежавших им 10% акций кредитной организации, а затем сам Владимир Мариничев покинул пост председателя совета директоров «Невского». 



Фото из открытых источников
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