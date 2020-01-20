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Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала

20 января 2020 19:34
59
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
В селе Архангельское Ульяновской области стартовала пятидневная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для управленцев из системы образования региона в рамках реализации Программы по развитию личностного потенциала. Данная программа инициирована и реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом. Ульяновская область стала одним из 10-ти регионов РФ, отобранных по конкурсу летом 2019 года.

Цель Программы – развить способность ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это значит, что взрослые, в первую очередь педагоги и психологи, будут помогать детям определять мотивы и установки, развивать в ребятах универсальные компетенции, помогать осваивать технологии и инструменты под конкретные виды деятельности и задачи.

Обучение управленческих кадров школ и детских садов – это первый этап реализации в регионе долгосрочной Программы по развитию личностного потенциала.

«Программа по развитию личностного потенциала начинается в регионе с вас, уважаемые управленцы! Именно руководители инициируют и поддерживают изменения в своих организациях и вовлекают в них всех участников образовательных отношений», - приветствовала участников обучения руководитель Программы БФ «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала Екатерина Хаустова.

Перед директорами школ и детских садов Ульяновской области также выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко с лекцией на тему «Учитель будущего». «Роль современного образования – передать подрастающему поколению базовые знания, и при этом помочь развить навыки для успешного будущего. В условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые методики. Так шаг за шагом мы все вместе будем способствовать формированию совершенно нового культурного кода нашей страны», - отметил он.

В основу Программы обучения представителей образовательных организаций Ульяновской области легли разработки крупнейших отечественных ученых. Пока Программа запускается в 10 школах и 2 детских садах Ульяновской области. Эти образовательные организации имеют опыт реализации проектов по развитию у детей навыков XXI века, используют передовые методики и технологии, системно работают над повышением качества обучения и образования детей. В течение трех лет к Программе по развитию личностного потенциала подключатся 763 педагога из 61 образовательной организации Ульяновской области.


Справка НИАСам 

Инициатор Программы:
Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан Сбербанком в 2015 году для поддержки развития российского образования с учётом вызовов XXI века и развития инклюзивной среды, обеспечивающей членам общества равные возможности самореализации вне зависимости от особенностей развития. Фонд поддерживает проекты, способствующие системным и эффективным изменениям в российской общеобразовательной школе.

Подробнее о Фонде на сайте: vbudushee.ru

О Программе по развитию личностного потенциала

В 2018 году Благотворительный Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал реализацию Программы по развитию личностного потенциала. Программа призвана стать ответом на вызовы неопределенности, сложности и разнообразия современного мира, и связанной с этим необходимости переосмыслить миссию системы образования и школы в обществе. На смену единообразию знаниевого канона, типовых образовательных программ, пониманию человека как средства и капитала должны прийти вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.

Программа по развитию личностного потенциала направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребенком в трех ключевых направлениях: помощь в определении мотивов и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач.

Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента России №204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным государственным образовательным стандартам.

Программа предусматривает разработку, апробацию и распространение комплекта учебно-методических решений по развитию личностного потенциала детей дошкольного и школьного возраста и последующую интеграцию их в систему общего образования в 30 регионах к 2023 году.
Партнеры Программы:

Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ была создана в 2014 году как исследовательский центр НИУ ВШЭ для изучения проблематики мотивации личности, саморегуляции и личностного выбора, психологического благополучия и осмысленности жизни, а также других вопросов прикладной позитивной психологии.

Лабораторию возглавляет доктор психологических наук, профессор Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Научным руководителем Лаборатории является американский психолог и исследователь, доктор философии Кеннон Шелдон.

Лаборатория интегрирует подходы к целеполаганию и мотивации, разработанные в американской, европейской и российской психологических традициях; разрабатывает теоретические модели соотношения целей и личности, участвует в международных проектах и сама инициирует новые проекты, направленные на изучение вклада социо-культурных факторов в формирование личности и мотивации.
Сайт: positivelab.hse.ru

Московский городской педагогический университет (МГПУ) входит в тройку лидеров среди гуманитарных и педагогических вузов России. В нем обучается около 16 тыс. школьников, студентов колледжей, бакалавров, магистров и аспирантов.

МГПУ сегодня – это 13 образовательных и научно-исследовательских институтов, 285 образовательных программ, более 30 учебных площадок, сеть научно-исследовательских лабораторий, Университетская школа, Предуниверсарий с углубленной гуманитарной базой, «Серебряный университет» для пенсионеров, детские клубы и центры, более 100 партнеров за рубежом. Более 80% научно-педагогических работников Университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук.

МГПУ реализует более 250 программ дополнительного профессионального образования, адресованных учителям, воспитателям, психологам. Ежегодно обучение по программам повышения квалификации в Университете проходят более 15 000 педагогов и руководителей различных образовательных организаций.
Сайт: https://www.mgpu.ru/

Партнер по разработке и реализации ППК:
В сентябре 2019 года в Институте системных проектов МГПУ (ИСП МГПУ) в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» была создана Лаборатория развития личностного потенциала в образовании. Лаборатория является ключевым оператором по направлению подготовки и сопровождению педагогических кадров Программы по развитию личностного потенциала. В ее задачи входит разработка и развитие программ повышения квалификации (ППК) для управленцев, педагогов, наставников и преподавателей, организация обучения педагогов в регионах, сопровождение и поддержка масштабирования Программы по всей стране.

Лабораторию возглавляет д-р пед. наук, доцент А.Н. Иоффе. Руководителем стратегического планирования и сопровождения Лаборатории является ведущий научный сотрудник ИСП МГПУ, канд. пед. наук А.М. Моисеев. В качестве экспертов, преподавателей, модераторов и тьюторов обучения Лаборатория привлекает научных сотрудников МГПУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и других ведущих исследовательских и учебных организаций страны.
 
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