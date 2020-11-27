Школьники Самарской области примут участие в международной конференции AI Journey

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С 3 по 5 декабря 2020 года состоится Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом.

В последний день мероприятия для учащихся средних и старших классов школ, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, будет организована онлайн-конференция AI Journey Junior.

В рамках специального мероприятия пройдет квест-олимпиада, участие в которой поможет ребятам узнать, как можно использовать возможности ИИ в таких областях как машинное обучение, компьютерное зрение и обработка естественных языков, как устроен беспилотный автомобиль и что из себя представляет профессия Data Scientist. После этого юные исследователи смогут решить нестандартные задачи и заработать баллы.

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru. С программой онлайн-конференции для школьников можно ознакомиться по ссылке.