С сентября почти 10 тысяч студентов получили кредит на образование в Сбере

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Портфель Сбербанка по обновлённому продукту «Потребительский кредит на образование» составляет 4,8 млрд руб. С августа он вырос на 38%.

Напомним, что с 25 августа 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ были улучшены условия по образовательному кредиту. Процентная ставка снижена с 8,5% до 3%. Срок кредита увеличен с 10 до 15 лет. Выплату можно начать после завершения обучения. В результате в сентябре объём выданных кредитов увеличился по сравнению с августом в четыре раза.

Кредит на образование — не просто востребованный нашими клиентами банковский продукт, но и проект с важной социальной функцией. Показательно, что сразу же после дополнения в сентябре условий кредитования мы выдали рекордное количество таких займов — почти пять тысяч на сумму в 600 млн руб. А наш кредитный портфель по этому продукту вырос с начала года на 59%.

Эти цифры и показатели, безусловно, важны. Но для нас намного важнее то, что образовательный кредит позволяет молодым людям получить профессию, о которой они мечтают, независимо от уровня доходов их семьи и места их проживания

Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв:

"Чаще всего студенты, получившие кредит, выбирают для обучения такие направления, как юриспруденция (8,4% от всех заёмщиков), экономика (6,1%) и медицина (5%). Из медицинских специальностей наибольшей популярностью пользуются стоматологические".

Топ-5 вузов, которые выбирают студенты: РАНХиГС, Высшая школа экономики, РУДН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет. Планируется, что в первом квартале 2021 года оставить заявку и подписать кредитный договор по продукту «Потребительский кредит на образование» можно будет онлайн.