С начала года почти 28 тысяч предпринимателей и компаний Поволжья стали клиентами Сбербанка

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Сбербанк предлагает множество решений для предприятий всех отраслей. Клиенты могут выбрать подходящий тариф расчетно-кассового обслуживания на сайте банка и получить номер расчетного счета при использовании услуги «Онлайн резервирование банковского счета» без посещения офиса Сбербанка. Благодаря данной услуге предприниматель сразу же получает реквизиты для зачисления денежных средств. Что касается финансирования, то линейка кредитов Сбербанка для бизнеса с возможностью подачи заявки онлайн обширна: от кредитов на недвижимость, транспорт, модернизацию производства до пополнения оборотных средств.«Мы постоянно работаем над тем, чтобы все кредитные продукты для предпринимателей были простыми и доступными. Кроме того, сегодня для владельцев бизнеса важное значение имеет скорость обслуживания, здесь на помощь приходит интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн, который помогает решать большинство вопросов в удобное время, в удобном месте».Экономить время и вести бизнес клиентам Сбербанка помогает удобный интернет-банкинг для корпоративных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн. В этом году он занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет решать практически все финансовые и нефинансовые вопросы управления своим делом. В прошлом году была представлена обновлённая версия корпоративного интернет-банка. Помимо традиционного банковского функционала (рублёвое и валютное РКО, зарплатные проекты, бизнес-карты, онлайн-кредитование, выписки и др.) новое развитие получили нефинансовые сервисы для развития и ведения бизнеса от Сбербанка, его партнёров и дочерних компаний. Теперь услуги для бизнеса предлагаются в интерактивном персонализированном формате stories и контекстных предложениях. Совокупное количество банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке превышает 60.Также Сбербанк предоставил возможность корпоративным клиентам вносить изменения в юридическое дело онлайн без посещения офиса. Пятнадцать самых востребованных типов изменений, среди которых смена адреса, продление полномочий руководителя и должностных лиц, изменение состава учредителей — все это можно внести в несколько кликов в Сбербанк Бизнес Онлайн.Фото: ru.freepik.com