С начала года Сбербанк в Поволжье выдал корпоративных кредитов почти на полтриллиона рублей

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За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям и организациям 29 тысяч кредитов на 457 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер бизнес-займа составил 15, 7 млн рублей.

Укрепить свои позиции в секторе корпоративного кредитования Сбербанку во многом удалось благодаря тому, что, начиная с апреля 2020 года он начал выдавать кредиты с льготной процентной ставкой в рамках государственной программы поддержки МСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Всего по программе государственного субсидирования на возобновление деятельности под 2% годовых в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях бизнесу было выдано 12 тысяч таких займов.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Помогать бизнесу — одна из наших стратегических задач. Поэтому Сбербанк не только участвует во всех государственных программах поддержки, но и продолжает развивать собственные инструменты и сервисы. От заявки на кредит крупной компании до оформления кредитной документации и денег по ряду продуктов уже сегодня проходит всего семь минут. В случае с малым бизнесом эта процедура занимает еще меньше времени».

Малый и средний бизнес могут оформить в Сбербанке кредит на любые цели: на приобретение недвижимости или транспорта, модернизацию производства или пополнение оборотных средств — с возможностью подачи заявки онлайн. Сумма кредита – от 100 тысяч до 200 млн рублей, ставка - от 11% годовых. Более подробно изучить условия можно на сайте Сбербанка.

Справка НИАСам

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбер провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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