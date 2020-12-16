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С начала года Сбербанк в Поволжье выдал корпоративных кредитов почти на полтриллиона рублей

16 декабря 2020 17:09
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За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям и организациям 29 тысяч кредитов на 457 млрд рублей.

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям и организациям 29 тысяч кредитов на 457 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер бизнес-займа составил 15, 7 млн рублей.

Укрепить свои позиции в секторе корпоративного кредитования Сбербанку во многом удалось благодаря тому, что, начиная с апреля 2020 года он начал выдавать кредиты с льготной процентной ставкой в рамках государственной программы поддержки МСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Всего по программе государственного субсидирования на возобновление деятельности под 2% годовых в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях бизнесу было выдано 12 тысяч таких займов.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Помогать бизнесу — одна из наших стратегических задач. Поэтому Сбербанк не только участвует во всех государственных программах поддержки, но и продолжает развивать собственные инструменты и сервисы. От заявки на кредит крупной компании до оформления кредитной документации и денег по ряду продуктов уже сегодня проходит всего семь минут. В случае с малым бизнесом эта процедура занимает еще меньше времени».

Малый и средний бизнес могут оформить в Сбербанке кредит на любые цели: на приобретение недвижимости или транспорта, модернизацию производства или пополнение оборотных средств — с возможностью подачи заявки онлайн. Сумма кредита – от 100 тысяч до 200 млн рублей, ставка - от 11% годовых. Более подробно изучить условия можно на сайте Сбербанка.

 

Справка НИАСам

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбер провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Фото: https://ru.freepik.com/photos/business

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16 декабря 2020  12:44 
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции.... Социум
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Акценты
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
16 декабря 2020  19:55 
Правительство СО готово выделить дополнительное финансирование на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы 
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Политика региона
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НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями.
16 декабря 2020  19:17 
В этом году социально-ориентированные НКО СО на 30% чаще участвовали в конкурсах на получение президентских грантов
НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями. Социум
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Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.
16 декабря 2020  19:13 
В 2020 году почти полторы тысячи молодых семей региона получили выплаты на приобретение жилья
Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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