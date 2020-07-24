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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ о снижении ключевой ставки

24 июля 2020 14:53
130
К 13:37 мск доллар торговался на уровне 71,6 руб. (+0,18%), а евро - на 83,01 руб. (+0,17%).
Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,25% и находился на отметке 71,58 руб. за доллар и 83,02 руб. за евро, свидетельствуют данные биржи на 13:30 мск, передает ТАСС.

К 13:37 мск доллар торговался на уровне 71,6 руб. (+0,18%), а евро - на 83,01 руб. (+0,17%). 
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Комментарии


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