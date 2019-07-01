Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
1 июля 2019 17:25
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● Самый высокий уровень притязаний у военных - для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей.
● Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей.
Более трети респондентов считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс. рублей в месяц, следует из опроса, который
провел НПФ Сбербанка. Еще 28% россиян хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тыс. рублей в месяц. В то же время более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без
собственных накоплений им не удастся.
По словам большинства опрошенных жителей, уровень их ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тыс. рублей (41,2%). Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тысяч рублей, а 20,4% от 20-30 тыс. рублей. Еще 24% рассчитывают на
государственную пенсию в размере 10-15 тыс. рублей. Люди в возрасте 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. На доход более 50 тыс. рублей, без учета собственных накоплений, надеются немногие - в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных). Более четверти опрошенных считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится не менее 45-60 тыс. рублей.
Самый высокий уровень притязаний у военных - 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем
по России только 2% людей мечтают о таком большом пенсионном доходе. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - примерно по 25%
опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей. Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше - почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. рублей.
Пенсионные ожидания россиян сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода. Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и свыше 55 тыс. рублей на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. рублей. В группе россиян, трудовой доход которых составляет 45-55 тыс. рублей, о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.
Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка:
«Россияне, которые хотят получать после выхода на пенсию до 80% своего привычного трудового дохода, уже осознали, что это реально, если
заблаговременно начать заниматься самостоятельными накоплениями и правильно выбрать инвестиционные инструменты. Поэтому растет востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии».
Телефонный опрос проводился в 8 округах Российской Федерации: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном. Выборка – 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Индивидуальный пенсионный план (ИПП) от НПФ Сбербанка – оптимальный инструмент для россиян, которые решили самостоятельно сформировать
будущею пенсию желаемого размера. Программа проста и удобна в использовании: клиент самостоятельно уплачивает взносы на свой пенсионный счет в удобном графике, может установить для себя комфортный размер взносов и при необходимости делать перерывы. Минимальный размер первоначального
взноса – 2000 рублей, последующих взносов – от 1 000 рублей. Для удобства накопления клиент может установить в личном кабинете сервис автоплатежа.
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