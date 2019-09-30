Региональную казну ждут миллиарды дополнительных доходов
30 сентября 2019 23:05
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Из пояснительной записку к проекту бюджетных изменений известно, что львиная доля прироста ожидается по налогу на имущество организаций — сразу на 4,545 млрд рублей. На 261 млн выросли ожидания и от налога на прибыль организаций. Еще на 85 млн — транспортного налога. Помимо этого, 803 млн рублей область заработала сверх ранее запланированного на размещении временно свободных средств бюджета.
Изменения будут внесены и в бюджет 2020–2021 гг. В этот период должны вырасти поступления от акцизов на нефтепродукты (на 417 млн рублей в 2020 году и на 1,871 млрд — в 2021-м).
В 2020 году также прогнозируется рост поступлений транспортного налога на 144 млн. В то же время снижен прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых, правда, всего на 1,8 млн рублей.
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