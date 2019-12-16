Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга"

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Согласно документу, размер комиссии при переводе внутри одного банка не может обуславливаться открытием счетов в разных обособленных отделениях банка.Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования — в июне 2020 года.Ожидается, что отмена "банковского роуминга" обеспечит свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей. Проект закона был внесён в ГД правительством после требования премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ликвидировать комиссии при переводе средств между подразделениями одного банка в разных субъектах России.Фото: ТАСС