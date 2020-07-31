Путин подписал закон о регулировании криптовалют

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Закон определяет эти понятия. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. На территории России ее запрещено принимать в качестве оплаты товаров и услуг.Цифровые финансовые активы (токены) — цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА. Граждане смогут приобрести их в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.22 июля закон был принят Госдумой.В середине июня несколько экспертов, опрошенных «Известиями», говорили о том, что, исходя из законодательных инициатив, в России официально продать криптовалюту в исполнительном производстве будет очень сложноВместе с тем в мае обсуждалась идея о том, чтобы российские граждане, включая индивидуальных предпринимателей, могли стать владельцами криптовалюты, только если она досталась им по наследству или в результате процедуры взыскания.