Поволжский банк Сбербанка принял участие в 7-ой ежегодной конференции «Антифрод в банке»

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Поволжский банк Сбербанка принял участие в ежегодной конференции «Антифрод в банке». Темой седьмой конференции стал «Переход в цифровую реальность: новые вызовы и перспективы». Модератором двухдневной сессии выступил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанк Дмитрий Гурулёв.

В этом году конференция прошла в онлайн-формате. На протяжении двух дней участники обменивались опытом, узнавали тонкости оценки актуальных цифровых трендов и их влияния на работу банков. Также в рамках конференции были разобраны практики оптимизации процесса регулирования в области противодействия мошенничеству, наработки использования цифрового профиля, актуальные угрозы и тренды в области компьютерных атак.

Дмитрий Гурулёв выступил и с собственным докладом. Он поделился проверенными и новыми, не менее эффективными методами минимизации рисков внутреннего фрода, практическими наработками в области работы с командой и формированием неприемлемости любого проявления фрода. В своём выступлении он особо подчеркнул, что основа антифродовой системы – это не только четкий, регулярный менеджмент, важную роль в этом процессе играет доверие.

Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Выстраивание доверительных отношений, понимание четкости поставленных задач, поддержка и обмен опытом – все это составляющие прочной и зрелой команды. Корпоративная культура – это один из важнейших элементов антифрода в банке, именно поэтому необходимо постоянно поддерживать и развивать это направление, вкладываться в него по максимуму».

О возможностях и ограничениях технологии AutoML в финансовой организации рассказал Максим Савченко, управляющий директор в Лаборатории AI Сбербанка, руководитель Центра специальных проектов. Также эксперт разобрал профильный бизнес-кейс.

По итогам двух дней дискуссий участники мероприятия узнали тонкости оценки актуальных цифровых трендов и их влияние на работу банков, разобрали реальные кейсы и практики оптимизации процесса регулирования в области противодействия мошенничеству.