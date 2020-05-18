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Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги
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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги

18 мая 2020 17:25
148
В тематической игре участников будут ждать специальные вопросы, в том числе один из туров будет посвящен вопросам экологии.
20 мая все поволжские регионы России будут отмечать День Волги. В честь праздника Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит генеральным партнером онлайн-викторины, приуроченной к данному событию.

Цель викторины — привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологического состояния реки в поддержку реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» – одного из одиннадцати федеральных проектов Национального проекта «Экология». В тематической игре участников будут ждать специальные вопросы, в том числе один из туров будет посвящен вопросам экологии.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Тематика устойчивого развития и аспекты ESG занимают важное место в культуре Сбербанка, поэтому мы стараемся быть драйвером экологической повестки. Для Поволжского банка День Волги – это праздник близкий большинству регионов присутствия и его жителям. Данная активность позволит привлечь внимание к вопросам экологии речных ландшафтов, ведь уже сейчас необходимо задумываться о будущем планеты и сохранить Волгу, чтобы наши дети и внуки смогли видеть одну из крупнейших рек во всем ее величии».

Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 20 мая, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников в команде – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Партнером игры также выступит Автономная некоммерческая организация «Чистые водоёмы». Все собранные средства пойдут на закупку инвентаря для отчистки волонтерами берегов Волги.

Регистрация в игре доступна по ссылке: https://sberbank.ru/v/r/?p=187P1 и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.
 
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