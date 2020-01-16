Поволжский банк Сбербанка представил «Накопительный счет+» с повышенной процентной ставкой

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Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.Новое предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счетесредств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.Процентная ставка устанавливается на минимальный остаток денежных средств, хранящихся на счете в течение каждого месяца, и зависит от оборота по картам Сбербанка: чем больше безналичных покупок совершает клиент, тем она выше. Если клиент за месяц потратил по картам банка менее 5000 рублей, процентная ставка составит 3,5% годовых; от 5000 до 19 999 рублей — 4%; от 20 000 до 74 999 рублей — 4,5%; от 75 000 рублей и выше — 5%. Повышенная ставка предусмотрена, если на счете хранится менее 1 000 000 рублей; в случае превышения этой суммы ставка составит 0,01% годовых.Открыть «Накопительный счет+» можно в отделении банка либо в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» (как в версии для компьютеров, так и в мобильномприложении 1 ). Валюта счета — рубль РФ.Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.«Новый продукт Сбербанка позволяет грамотно подходить к личному финансовому планированию. Во-первых, чем больше безналичных покупок по картам Сбербанка совершает клиент, тем выше процентная ставка. Во-вторых, ʺНакопительный счет+ʺ дает возможность использовать имеющиеся средства на счете без ограничений, поскольку нет неснижаемого остатка, при этом он также сохраняет в себе преимущества вкладов».