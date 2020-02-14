«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 года
14 февраля 2020 17:19
89
- Позитивную динамику показал также индекс готовности к покупке сравнительно дорогих товаров и коэффициент сбережений.
- Улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса.
Сбербанк представил новый выпуск обзора «Потребительский индекс Иванова». Согласно итогам исследования, в IV квартале 2019 года, как и на протяжении всего 2019 года, наблюдалось поступательное улучшение индекса потребительских настроений: за год он поднялся с минус 24% до минус 15%. Напомним, что по итогам III квартала 2019 года индекс составил минус 16%, II квартала — минус 21%.
Благодаря росту реальных доходов населения снизилась чувствительность граждан к уровню цен и повысилась требовательность к качеству и ассортименту продуктов питания. Индекс готовности к покупке сравнительно дорогих товаров тоже показал позитивную динамику: по сравнению с III кварталом 2019 года он вырос на 2 п. п. — до минус 38% (отметим, что предыдущий максимум, зафиксированный в III квартале 2018-го, составлял минус 30%).
Коэффициент сбережений, который в III квартале 2019 года составил 7,5%, а в IV квартале 2018-го — всего 7,1%, по итогам последнего опроса достиг 8,0% — это самый высокий показатель со второй половины 2015 года. Доля респондентов, не имеющих сбережений, сократилась до 36%, по сравнению с 41%, зафиксированными в III квартале 2019-го и IV квартале 2018 года.
Растущую потребительскую уверенность россиян подтверждают и предновогодние траты. Респонденты заявили, что готовы потратить на празднование Нового года в среднем 8 879 рублей, то есть на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на покупку продуктов питания к новогоднему столу увеличились на 10% относительно уровня годичной давности.
Несмотря на некоторое снижение индекса чистого найма, участники опроса проявили заметно больше оптимизма, оценивая перспективы своих работодателей.
Оценка перспектив бизнеса достигла самого высокого уровня после экономического спада 2014 года — 13% (в III квартале 2019 года она составляла всего 6%, а в IV квартале 2018 года — 5%). Улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса, оценка перспектив средних предприятий не изменилась.
Фото: ru.freepik.com
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