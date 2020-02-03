Половина потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка в 2019 году выдана онлайн

55

В Поволжском банке Сбербанка отмечают, что по сравнению с 2018 годом чаще всего кредиты онлайн оформляли жители Астраханской области. За прошлый год здесь через «Сбербанк Онлайн» взято 33 тысячи кредитов, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос почти в 2,5 раза. Почти 60 тысяч кредитов через дистанционные каналы Сбербанка оформили жители Оренбургской области. В Волгоградской области этот показатель превысил 64 тысячи. В Пензенскойобласти онлайн выдано более 30 тысяч кредитов на различные нужды клиентов. Жители Самарского региона в прошедшем году взяли онлайн 109 тысяч кредитов. В Ульяновской области оформлено более 42 тысяч онлайн кредитов, в Саратовской – более 69 тысяч.«Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было максимально комфортно получать услуги как в офисах Сбербанка, так и с помощью онлайн сервисов. Запоследние несколько лет мы значительно упростили процедуру получения потребительских кредитов, а также увеличили возраст заёмщиков, которые могут получить кредит под поручительство. Все это направлено на повышение доступности финансовых услуг для наших клиентов».