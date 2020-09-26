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Пенсии с 1 октября будут зачисляться только на карты "Мир"

26 сентября 2020 20:03
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Всем, кто использует карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard, для получения пенсий и пособий нужно перевести выплаты на карты национальной платежной системы.

Пенсии и пособия на детей будут зачисляться с 1 октября только на карты "Мир". Это пояснили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

Так, к государственным пособиям гражданам, имеющим детей, в том числе относятся выплаты по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, а также ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

В НСПК отметили, что пособия могут быть выданы гражданам в виде наличных или путем зачисления денежных средств на банковской счет, не привязанный к банковской карте. Однако в случае зачисления на банковскую карту указанные выплаты могут быть зачислены только на карту "Мир", подчеркнули в НСПК.

Ранее Пенсионный фонд Российской Федерации на официальном сайте напомнил россиянам, что с 1 октября пенсии и социальные выплаты по линии ПФР будут перечисляться только на карты "Мир".

Граждане, которые используют карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard для получения пенсий и пособий должны будут перевести выплаты на карты национальной платежной системы. После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

При этом для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, с 1 октября ничего не изменится, пенсии будут доставляться так же, как и раньше.

 

Фото:   Александр Рюмин/ТАСС

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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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