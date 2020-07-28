Пакетные предложения расчетно-кассового обслуживания от Сбербанка помогают малому бизнесу экономить на транзакциях

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Пакет услуг «Легкий старт» оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера. Он включает в себя ведение счета, безлимитные переводы внутри Сбербанка и 3 внешних перевода в месяц, самоинкассацию по льготному тарифу (0,15% от суммы зачисления), выпуск и обслуживание моментальной банковской карты. Предоставляется бесплатно.Пакет услуг «Набирая обороты» подойдет компаниям и частным предпринимателям, которые активно развивают бизнес и нуждаются только в самых необходимых услугах. В него входят безлимитные внутренние переводы и 10 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счету, а также выпуск и обслуживание классической банковской карты. Стоимость — 990 рублей в месяц.Пакет услуг «Полным ходом» пригодится тем, кто проводит много операций по счету. Он включает безлимитные внутренние переводы и 50 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счету, платежи на счета физических лиц со счета ИП и юридического лица на сумму до 300 000 рублей в месяц, самоинкассацию в пределах такой же суммы, а также выпуск и обслуживание премиальной банковской карты. Стоимость — 3490 рублей в месяц.Пакет услуг «ВЭД без границ» удобен предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Комиссия за обмен валюты в рамках пакета составит плюс 20 копеек к рыночному курсу, валютный контроль и валютные переводы обойдутся 0,1% от суммы. А также у владельцев пакета появляется возможность получить более выгодный курс обмена валюты. Стоимость — 3990 рублей в месяц.«Сегодня более 184 тысяч предпринимателей Поволжья развивают свой бизнес вместе со Сбербанком. Обновлённые пакеты услуг позволяют клиентам подобрать оптимальный набор элементов для ведения бизнеса, не переплачивая за услуги, которыми они не планируют пользоваться. При этом в дальнейшем владелец бизнеса может при необходимости подключить дополнительные опции».Оплачивать пакеты услуг можно как помесячно, так и авансом — на 6 или 12 месяцев вперед.Фото: ru.freepik.com