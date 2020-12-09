ПСБ снижает ставки по кредитам до 2,5% годовых при исправном обслуживании долга

105

ПСБ снизил ставки по кредитам наличными до 5,5% годовых при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей ставка снижается на 1 процентный пункт ежегодно – максимально до 2,5% годовых.



Предложение действует для зарплатных клиентов, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и госслужащих.



Кредит наличными выдается без залога и поручительства на любые цели. В рамках этого предложения клиенты также могут рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках.



Для зарплатных клиентов действует упрощенная процедура оформления ­ без посещения офиса и подтверждения дохода. Достаточно подать заявку в мобильном банке, в течение пары минут она будет рассмотрена.

«Мы наблюдаем рост спроса на кредиты со стороны населения и хотим поощрить клиентов, которые ответственно подходят к своим обязательствам. Для них банк предлагает возможность постепенно снизить ставку до 2,5% - это самое выгодное предложение на рынке для массовых клиентов на данный момент», - заявил директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Ставка от 5,5% действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 1 года до 7 лет. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит от 9,8% годовых.