ПСБ расширил программу лояльности для клиентов Orange Premium Club

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Список категорий повышенного кэшбэка увеличился вдвое: в него включены такие популярные категории, как «одежда», «путешествия», «развлечения», «товары для дома», «товары для животных», «цветы и подарки». Среди повышенных категорий кэшбэка сохраняются уже полюбившиеся клиентам «рестораны», «АЗС и авто», «спорт», «аптеки», «товары для детей», «красота».

В зависимости от своих расходов, клиент может выбрать наиболее выгодный для себя вариант: получать повышенный кэшбэк в двух «любимых» категориях или стандартный кэшбэк от суммы всех покупок ( https://www.psbank.ru/ Personal/OrangeClub/ Privileges/bankingProducts/ Conditions/Cashback ) .

При этом менять бонусные опции и категории повышенного кэшбэка можно ежемесячно.