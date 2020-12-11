ПСБ расширил программу лояльности для клиентов Orange Premium Club

Список категорий повышенного кэшбэка увеличился вдвое: в него включены такие популярные категории, как «одежда», «путешествия», «развлечения», «товары для дома», «товары для животных», «цветы и подарки». Среди повышенных категорий кэшбэка сохраняются уже полюбившиеся клиентам «рестораны», «АЗС и авто», «спорт», «аптеки», «товары для детей», «красота».
В зависимости от своих расходов, клиент может выбрать наиболее выгодный для себя вариант: получать повышенный кэшбэк в двух «любимых» категориях или стандартный кэшбэк от суммы всех покупок (https://www.psbank.ru/
При этом менять бонусные опции и категории повышенного кэшбэка можно ежемесячно.
«Программы лояльности банка постоянно развиваются с учетом изменений в образе жизни, привычках и потребностях наших клиентов. Обновленное предложение Orange Premium Club увеличивает возможности для эффективного управления семейным и личным бюджетом, позволяя клиентам с максимальной выгодой и комфортом вести привычный образ жизни. Мы стремимся учесть потребности каждого и потому предоставляем широкий выбор - клиент сам решает, какими опциями ему выгоднее воспользоваться», - прокомментировал директор по развитию сегмента состоятельных клиентов, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
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