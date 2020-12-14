ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» более чем для 400 тыс. слушателей

14 декабря. ПСБ 11 и 12 декабря провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволил более чем 400 тыс. слушателям получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.
«Взрослые и подростки, продвинутые инвесторы и неискушенные в финансовых продуктах пользователи, самозанятые и начинающие предприниматели – онлайн-форум «Просто Капитал» оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности. Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. Два дня живых, интересных выступлений и мастер-классов в безопасном формате – так прошел форум «Просто капитал»», - сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.
Программа форума включала в себя четыре трека, которые были разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Спикерами форума стали представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов, а также сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и др.
В первый день в рамках профессионального трека состоялась пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту», а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр. На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсуждались аспекты работы в этом статусе. Во второй день начинающие узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Трек для продвинутых научил грамотно инвестировать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.
Кроме того, для гостей форума были проведены увлекательные онлайн-викторины, на которых каждый участник смог проверить свои знания в финансах, а самые высокие в рейтинге ответов получили ценные призы от ПСБ.
16 декабря сайт prostokapital.ru будет преобразован в ресурс с архивом видеозаписей со всех треков онлайн-форума «Просто Капитал». Также на сайте будут доступны презентационные материалы от спикеров.
Участниками онлайн-форума «Просто капитал» смогли стать предприниматели и частные клиенты ПСБ, в том числе которые раньше обслуживались в Связь-Банке, После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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