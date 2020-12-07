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ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

7 декабря 2020 12:58
174
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

ПСБ 11 и 12 декабря проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

«Сегодня финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений. В общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений. В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес. Приглашаем всех желающих на наш онлайн-форум, программа которого рассчитана на самую широкую и требовательную аудиторию», - сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Так, программа включает в себя четыре трека, они разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

В первый день - 11 декабря – в рамках профессионального трека состоится пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр.

На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсудят аспекты работы в этом статусе: какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы могут рассчитывать самозанятые и т.д.

На треке для начинающих 12 декабря участники узнают, как управлять семейным финансовым бюджетом, как грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечь себя от мошенников. Трек для продолжающих научит, как грамотно инвестировать и какие инструменты использовать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке расскажут, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке, также приглашаются к участию в форуме. В ходе фестиваля они получат новые практические и теоретические знания о финансовом планировании и оптимизации расходов, узнают об особенностях банковского обслуживания и мерах поддержки в условиях пандемии, а также смогут изучить возможности для дальнейшего развития и укрепления своего бизнеса и перенять опыт спикеров форума. После присоединения к ПСБ клиентам Связь-Банка стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте http://prostokapital.ru/.

Страницы фестиваля в социальных сетях: 

https://vk.com/prostokapital

https://www.instagram.com/prostokapital/

https://ok.ru/prostokapital/

 

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В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
7 декабря 2020  12:44 
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии. Социум
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Акценты
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
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В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
7 декабря 2020  10:54 
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
Стоимость услуг увеличится во втором полугодии 2021 года. ЖКХ
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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