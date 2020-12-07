ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

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ПСБ 11 и 12 декабря проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

«Сегодня финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений. В общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений. В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес. Приглашаем всех желающих на наш онлайн-форум, программа которого рассчитана на самую широкую и требовательную аудиторию», - сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Так, программа включает в себя четыре трека, они разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

В первый день - 11 декабря – в рамках профессионального трека состоится пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр.

На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсудят аспекты работы в этом статусе: какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы могут рассчитывать самозанятые и т.д.

На треке для начинающих 12 декабря участники узнают, как управлять семейным финансовым бюджетом, как грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечь себя от мошенников. Трек для продолжающих научит, как грамотно инвестировать и какие инструменты использовать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке расскажут, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке, также приглашаются к участию в форуме. В ходе фестиваля они получат новые практические и теоретические знания о финансовом планировании и оптимизации расходов, узнают об особенностях банковского обслуживания и мерах поддержки в условиях пандемии, а также смогут изучить возможности для дальнейшего развития и укрепления своего бизнеса и перенять опыт спикеров форума. После присоединения к ПСБ клиентам Связь-Банка стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте http://prostokapital.ru/.

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