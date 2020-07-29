ПСБ предложил "умную" ставку для эквайринга малого и среднего бизнеса

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Это дифференцированная ставка, которая в зависимости от оборота компании по картам автоматически пересчитывается раз в месяц, - чем выше оборот, тем ниже тариф.При этом в первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф на эквайринг. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически.В рамках "Смарт-ставки" предусмотрено несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов - от 1,89%, для ресторанов быстрого обслуживания - от 1,49%, для компаний из сферы здоровья* и образования - от 1,79%, для аптек - от 1,99%, для АЗС - от 1,99%. Для предприятий остальных сфер деятельности "Смарт-ставка" стартует от 2,19%."Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы клиенты могли получать новейшие качественные услуги для комфортного ведения бизнеса. Наш новый продукт "Смарт-ставка" позволит компании выбрать оптимальный тариф для ее сферы деятельности, а для предприятий с сезонным бизнесом поможет дополнительно оптимизировать расходы, ведь в сезон высокие обороты, соответственно, тариф будет ниже", - отметил, заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.