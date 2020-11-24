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ПСБ предлагает клиентам специальные условия обмена валют

24 ноября 2020 14:06
245
Теперь в мобильном и интернет-банке, а также во всех отделениях банка клиенты могут обменять валюту по курсам, максимально приближенным к биржевым.

ПСБ улучшил условия по конвертации валюты для розничных клиентов. Теперь в мобильном и интернет-банке, а также во всех отделениях банка клиенты могут обменять валюту (евро, доллары США, рубли) по курсам, максимально приближенным к биржевым.

Чем больше сумма операции – тем выгоднее курс. При конвертации от 100 тыс. рублей в мобильном и интернет-банке или от 500 тыс. рублей в офисе разница с биржевым курсом составит от 15 копеек. Обменять валюту по данному курсу можно в будние дни с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

При меньшей сумме сделки клиенты могут купить или продать доллары США с разницей 70 копеек от биржевого курса, евро – 75 копеек.

Для совершения операции в мобильном и интернет-банке необходимо воспользоваться операцией "Обмен валюты" и выбрать опцию "Спецкурс онлайн". После ознакомления с условиями и подтверждения сделки клиенту будет предложен онлайн-курс, который меняется в зависимости от ситуации на бирже.

Все валютообменные операции проводятся без дополнительных комиссий.

«Интерес населения к валютообменным операциям вырос: в связи с колебаниями курса, многие стремятся перевести часть своих сбережений в валюту. Видя востребованность этой услуги, мы предложили максимально выгодные условия – теперь розничные клиенты могут обменивать валюту по курсам, близким к биржевым. Возможность следить за рыночным курсом и совершать валютообменные операции в онлайне особенно актуальна в период пандемии», - отмечает руководитель центра депозитных услуг и расчетных сервисов ПСБ Лидия Хальфиева.

 

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Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения.
19 ноября 2020  22:30 
Елена Чернега: «Только вместе мы найдем компромиссное решение»
Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения. Образование
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В городах и районах СО местные заксобрания избирают глав муниципалитетов. Об этом процессе подробнее рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов.
18 ноября 2020  20:39 
Советник главы региона о назначении муниципальных руководителей: "Губернатор говорит, что всегда нужно советоваться с людьми"
В городах и районах СО местные заксобрания избирают глав муниципалитетов. Об этом процессе подробнее рассказал советник губернатора Самарской области... Политика региона
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Новости Тольятти
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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23 ноября 2020  13:44
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Программа в версии для подростков и семьи по итогам апробации в ПФО и Сибири отмечена Губернской премией за вклад в области культуры и искусства. Новости Тольятти
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