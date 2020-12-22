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ПСБ поддержит онлайн-показ мюзикла «Летучий корабль» Театриума Терезы Дуровой

22 декабря 2020 14:45
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Мюзикл «Летучий корабль» – это сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов.

25 декабря в 15:00 по московскому времени на Учи.ру состоится бесплатный онлайн-показ мюзикла для всей семьи «Летучий корабль», который является визитной карточкой «Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой». Онлайн-показ мюзикла пройдет при информационной поддержке ПСБ.

Мюзикл «Летучий корабль» – это сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов. В декабре этого года постановка отмечает свой десятилетний юбилей. С момента появления на сцене в 2010 году мюзикл только набирает популярность, а его показы в Москве проходят при неизменных аншлагах. «Летучий корабль» – чудесная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к счастью.

Режиссер-постановщик Тереза Дурова создала на сцене мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором. Здесь – знакомые с детства герои: капризная царская дочка Забава, влюблённый в неё трубочист, Бабки-Ёжки с частушками, жадный купец Полкан и Водяной, который виртуозно играет на саксофоне. И, конечно же, звучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, создающие атмосферу праздника. За многие годы, что «Летучий корабль» идёт на сцене «Театриума», он стал символом объединения поколений.

Онлайн-версия мюзикла будет доступна на сайте для просмотра до 26 декабря, 23:00 МСК. В ожидании премьеры юные зрители могут принять участие в новогодних развивающих онлайн-играх Учи.ру, сделать новогоднюю открытку и узнать предсказания на будущий год, спрятанные в волшебных печеньях. А после показа — принять участие в викторине по мотивам мюзикла и выиграть новогодние подарки. Все эти активности будут доступны также на сайте с трансляцией спектакля.

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Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут.
21 декабря 2020  23:24 
Дмитрий Азаров: ситуацию тщательно проанализировали, транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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Новости Тольятти
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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