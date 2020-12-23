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ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение

23 декабря 2020 17:10
49
Процесс занимает несколько минут.

ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение – теперь открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса.

Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение. 

Процесс занимает несколько минут, для удаленной идентификации нужно:

- скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play

- в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных

- перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы «Биометрия»

- ввести логин и пароль для авторизации на Госуслугах, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание

- следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность 

- подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в одном из отделений из списка. Для регистрации понадобится паспорт и номер СНИЛС. 

«Развитие цифровых каналов обслуживания - одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Нам важно предлагать клиенту не только выгодные условия по продуктам, но и сделать его взаимодействие с банком максимально простым и быстрым. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов. Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, с сентября 2019 года клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. Запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать нашим клиентом и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время, для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет», - заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

«Единая биометрическая система создавалась для того, чтобы граждане могли получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, дистанционно, безопасно и удобно. Сегодня, когда количество пользователей интернета с мобильных устройств растет, внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг», — прокомментировал директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров. 

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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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