Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

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За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.

Пик выдачи ипотечных кредитов выпал на осень 2020 года. Всего за три месяца недвижимость с использованием заемных средств в Сбербанке приобрели 28 656 жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Это на 43% сделок больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, если сравнивать 11 месяцев прошлого и текущего года, объем выданных жилищных займов вырос на треть, впервые превысив отметку в 100 млрд рублей.

Основным драйвером роста послужила запущенная в этом году программа со сниженной ставкой «Господдержка 2020». В ее рамках, начиная с апреля 2020 года Поволжским банком Сбербанка было заключено 11 419 сделок на более чем 20 млрд рублей (23% от общего объема займов). Еще одна программа - «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с начала года помогла улучшить жилищные условия еще 1835 семьям Поволжья.

Необходимо также отметить, что в Поволжье активно растет количество ипотечных сделок по заявкам, поданным через сайт DomClick.ru, позволяющему совершить подбор, экспертизу жилья и запись на сделку в режиме онлайн. С начала года таких сделок в Поволжском банке Сбербанка было заключено почти 19 тысяч. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«В этом непростом году Сбербанк продолжил активно поддерживать клиентов в решении жилищного вопроса. Благодаря реализации государственных мер поддержки у клиентов появились дополнительные возможности для покупки собственного жилья. Сегодня каждый пятый ипотечный кредит выдается по программе «Господдержка 2020».

Приём заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках Сбербанк начал в апреле 2020 года. Запуск программы льготной ипотеки стал стимулом оживления потребительской активности. Чтобы сделать ипотечные программы ещё более доступными для клиентов, Сбербанк также реализовал возможность получения дополнительной скидки в 0,3 процентных пункта – акция банка, позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация» на ДомКлик до 1 февраля 2021 года.

Справка НИАСам

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбер провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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